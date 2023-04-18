2023/04/18 | 20:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية السادسة...

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يوافق على التسوية الرضائية بين شركة نفط البصرة وشركتي شل وبتروناس أولاً على المسلة.

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