2023/04/18 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الثلاثاء، القبض على 28 اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في واسط.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، ونتيجة للجهد الاستخباري المكثف، تمكنت مفارز الفوج الثاني ضمن لواء الحدود العشرون ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، من إلقاء القبض على (28) متسللاً من جنسية اجنبية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".

وأضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا على الجهات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطريقة غير شرعية.. القبض على 28 اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطريقة غير شرعية.. القبض على 28 اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).