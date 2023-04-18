عليها طعنات بالسكاكين.. العثور على جثة شاب في ميسان

2023/04/18 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة شاب عليها طعنات بالسكاكين في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة شاب عليها آثار طعنات بالسكاكين مرمية داخل مجاري المياه الثقيلة في محافظة ميسان".وأضاف، انه "تم العثور على جثة الشاب في أطراف مركز مدينة ميسان".

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