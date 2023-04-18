2023/04/18 | 20:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WRlk64cDYzQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | من يعيد مليارات العراق المنهوبة؟) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | من يعيد مليارات العراق المنهوبة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).