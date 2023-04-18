السعودية ترفع استثماراتها في السندات الأمريكية إلى 111.7 مليار دولار

2023/04/18 | 20:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 111.7 مليار دولار "418.9 مليار ريال" بنهاية فبراير الماضي، مقابل 111 مليار دولار "416.3 مليار ريال" بنهاية يناير من العام الجاري، بارتفاع 0.6 في المائة بما يعادل نحو 700 مليون دولار.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 99.9 مليارات دولار في سندات طويلة الأجل "تمثل 89 في المائة من الإجمالي"، فيما نحو 11.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 11 في المائة من الإجمالي".

وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية بنهاية فبراير 2023 بنسبة 4.3 في المائة (خمسة مليارات دولار)، مقارنة برصيدها نهاية فبراير 2022 البالغ 116.7 مليار دولار.

وحسب البيانات، احتلت السعودية المرتبة الـ17 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية.

والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

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