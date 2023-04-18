2023/04/18 | 20:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مجلس الوزراء، الاثنين، الموافقة على التسوية الرضائية بين شركة نفط البصرة وائتلاف شركتي شل وبتروناس.

وذكر مكتب رئيس المجلس في بيان أنه "في إطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع النفطي، وحل الإشكالات القانونية والتعاقدية التي تعيق التنمية والتوسع، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (32032 ط) لسنة 2023، بشأن الموافقة على التسوية الرضائية بين شركة نفط البصرة مع ائتلاف شركتي (شل وبتروناس)".

وأضاف، أنه "ضمن المقررات المتعلقة بالقطاع النفطي وقطاع الطاقة، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23026 ط) لسنة 2023 بشأن الدعوة المباشرة لتحويل محطة الصدر الغازية (2،1) من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، بحسب الآتي:

1- إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء المأخوذة في جلستها الثالثة (المثبتة في الفقرة 8 تحديدًا) بشأن إحالة الدعوة المباشرة المرقمة (MOE-HQ14-2021).



تحويل محطة الصدر الغازية (1 ،2) من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة بعهدة شركة (ستلرانيرجي) الأمريكية، بمبلغ إجمالي (288.598.800) دولار، فقط مائتان وثمانية وثمانون مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة دولار، وبسعر نوعي يبلغ (877.200) دولار، فقط ثمانمائة وسبعة وسبعون ألفاً ومئتا دولار للميكا واط بزيادة (3.2%) عن الكلف التخمينية وبسعة إجمالية (229) ميكا واط، بمدة تنفيذ (36) شهراً، أي ما يعادل (1095) يومًا، (قدر تعلق الموضوع بالصلاحية المالية)، وتتحمل وزارة الكهرباء سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.



وأنْ تكون من المناشئ الأوروبية والأمريكية والمعدات والمحطة بالمواصفات الأمريكية.

2- تخويل وزارة الكهرباء صلاحية استكمال إجراءات الإحالة والتعاقد بحسب الصلاحيات المالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة توافق على التسوية الرضائية بين شركة نفط البصرة وائتلاف شل وبتروناس) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة توافق على التسوية الرضائية بين شركة نفط البصرة وائتلاف شل وبتروناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).