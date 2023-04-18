2023/04/18 | 20:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o3psP7quglA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد القادر النايل : موازنة الثلاث سنوات سوف تجعل الشعب يدفع الثمن غاليا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد القادر النايل : موازنة الثلاث سنوات سوف تجعل الشعب يدفع الثمن غاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).