الهجرة تعلن نينوى خالية من مخيمات النازحين

2023/04/18 | 20:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت محافظة نينوى خالية من مخيمات النزوح.

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