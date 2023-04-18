2023/04/18 | 20:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EYJH8Cg4E_4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرابة 600 ألف سائح قصدوا محافظة دهوك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قرابة 600 ألف سائح قصدوا محافظة دهوك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).