إلغاء تحضيرات الأولمبي لبطولة غرب آسيا

2023/04/18 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، اليوم الثلاثاء، دخول بطولة غرب آسيا، المقرر إقامتها في يونيو/ حزيران المقبل، بملاعب بغداد والنجف، من دون تجمع أو إجراء مباريات ودية تحضيرية.

وجاء هذا القرار بعد نهاية الاجتماع الذي عقده الجهاز الفني للمُنتخب الأولمبي العراقي، وناقش فيه المشاركة المرتقبة في بُطولة غرب آسيا المقرر إقامتها بين 12 و20 يونيو/حزيران المقبل.

وقال مدرب المنتخب راضي شنيشل: "الاجتماع تضمن مناقشة الأمور المُتعلقة بمشاركةِ المُنتخب في بُطولة غرب آسيا التي ستكون ضمن الفترة الإعدادية المفيدة للمُنتخب لخوض مباريات تنافسية رسمية قوية".

وأضاف شنيشل: "المشاركة في بُطولة الدوحة الدولية كانت إيجابياتها عديدة، وكشفت عن حاجة المنتخب إلى تعزيزه ببعض العناصر، إذ نسعى ليكون الأولمبي رافدا مهما مستقبلا للمنتخب الأول".

وأوضح: "نحن كجهاز تدريبي نتابع مباريات الدوري الممتاز والدرجتين الأولى والثانية باستمرار لمُراقبة اللاعبين الذين يمكنهم تقديم الإضافة".

وأكد: "أبواب المنتخب الأولمبي مفتوحة للاعبين الأفضل لتمثيله في البُطولات المُقبلة".

واختتم شنيشل: "هدفنا الرئيسي يتمثل بتحقيق نتائج إيجابية في التصفيات الآسيوية، والوصول إلى أولمبياد باريس 2024".

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