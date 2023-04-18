2023/04/18 | 21:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيلة فريقه لمباراة تشيلسي المقرر لها، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.ودفع أنشيلوتي بثلاثي هجومي، مكون من: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيلة “ريال مدريد” في مواجهة “تشيلسي” بإياب ربع نهائي دوري الأبطال المركز الخبري الوطني.

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