2023/04/18 | 21:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الثلاثاء، عن ضبط معمل “غير شرعي” لتغليف الحليب المجفف المنتهي الصلاحية بعلامات تجارية بتاريخ حديث، ومواد غسيل غير صحية.وذكر الجهاز في بيان تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط معمل “غير شرعي” لتغليف الحليب المجفف المنتهي الصلاحية في النجف المركز الخبري الوطني.

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