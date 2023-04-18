نائب يتحدث عن ثلاث سلبيات بخطط الاعمار في الموازنة

2023/04/18 | 21:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتقد النائب محمد الشمري، الثلاثاء، انخفاض حصة تنمية الاقاليم في موازنة 2023، مبينا انها لا تتجاوز 2،5 ترليون دينار.

وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الكثير من النقاط في موازنة 2023 تحتاج الى مراجعة مستفيضة واعادة نظر بها خاصة ما خصص لميزانية تنمية الاقاليم للمحافظات والتي لم تتجاوز 2،5 ترليون وهي نسبة قليلة جدا قياسا بموازنة 2022 والتي بلغت 4 ترليون فيما كانت حصتها في الامن الغذائي 10 ترليون”.

واضاف، ان “محدودية الاموال التي خصصت لميزانية تنمية الاقاليم لها 3 سلبيات ابرزها انها غير كافية لادامة استمرارية المشاريع قيد الانجاز او الدفع بمشاريع اخرى جديدة وسيكون مستوى التأثير في ملف الاعمار واضحا جدا”.

واشار الى ان “هناك جهود من اجل اعادة النظر بالاموال المخصصة لتنمية الاقاليم من ناحية زيادتها وفق اليات منصفة لكل المحافظات بما يساعدها على تلبية متطلبات الاعمار والبناء وتوفير الخدمات الاساسية”.

وكان مجلس النواب اجرى يوم امس القراءة الثانية لقانون موازنة 2023 مع تقديم تقرير الشامل للجنة المالية النيابية.

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