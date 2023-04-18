روسيا تهدد بإنهاء بقاء دعم المبعوثة الأمريكية في موسكو..ما هو سبب التصعيد؟

2023/04/18 | 21:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية الروسية "احتجاجا شديدا" للسفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، الثلاثاء، على تصريحات دعمها لمنتقد الكرملين المسجون فلاديمير كارا مورزا.

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