تزامنا مع موعد الإفطار.. شهادات عن

2023/04/18 | 21:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل الحرة في السودان بوقوع اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بالقرب من مقر قيادة القوات المسلحة، وذلك بعد دقائق من خول الهدنة المعلن عنها بين طرفي النزاع حيز التنفيذ.

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