بينهما امرأة.. القبض على متهمين بحوزتهما مواد مخدرة في البصرة

2023/04/18 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة حدود المنطقة الرابعة، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين بحوزتهما مواد مخدرة في البصرة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، تمكنت من ضبط مسافرة أجنبية الجنسية بحوزتها مادة مخدرة نوع (ترياك) وانبوب تعاطي، كما تمكنت آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة، من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة (٣٢/ مخدرات) في ناحية السيبة".

وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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