بعدة محافظات.. اغلاق 31 مركزاً للتجميل والقبض على 36 مخالفاً

2023/04/18 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، اغلاق 31 مركزاً للتجميل والقبض على 36 مخالفاً بعدة محافظات.

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