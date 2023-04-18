النقل والاتصالات النيابية غاضبة من تخفيض أجور تذاكر الطيران للرئاسات الثلاث

2023/04/18 | 21:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / انتقدت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الثلاثاء، من قرار شركة الخطوط الجوية العراقية تخفيض أجور تذاكر الطيران من قبل للرئاسات الثلاث.وذكر بيان لمكتب عضوة اللجنة زهرة البجاري في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “الأخيرة استغربت من قرار تخفيض أجور تذاكر الطيران من قبل شركة الخطوط الجوية العراقية للرئاسات الثلاث في […]

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