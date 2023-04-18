رؤساء البنوك الأمريكية يتوقعون الركود..وتصريحات فيدرالية عن ذروة الفائدة

2023/04/18 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

صدرت اليوم تقارير أرباح العديد من الشركات والمؤسسات الأمريكي وتسلطت الأضواء بشكل خاص على أرباح بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) وبنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) الأمريكي.

تصريحات رؤساء البنوك الكبرى

ولم ينجح جولدمان ساكس في تقديم تقرير أرباح إيجابي للربع الأول.



إلا أن رئيس البنك، ديفيد سولمون، قال أن حالة التقلب السلبية لقطاع البنوك خلف ظهورنا الآن، لكنه حذر من مخاطر أكبر لتقييد الائتمان نتيجة أزمة سيليكون فالي.

على الناحية الأخرى قال الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، أن كل الأدلة تشير أن الولايات المتحدة في طريقها إلى ركود هادئ هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤشرات تدلل على تراجع التضخم وهبوطه.

تصريحات جديدة من الفيدرالي

وقال بوستيك، عضو الفيدرالي الأمريكي، في تصريحات لقناة سي إن بي سي أنه يتوقع رفع أسعار الفائدة لمرة واحدة، مبررًا ذلك بوجود زخم اقتصادي يسهل ذلك كما أنه لا يزال يرى أن التضخم لا يزال عاليًا بقوة.

وأوضح بوستيك أنه يرى أن على الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى 5.25% ثم الإبقاء عليها دون خفض ودون الرفع أخرى.

وتوقع بوستيك أنه عند الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5.25% فإن التضخم سيأخذ فترة قبل الهبوط نحو المستهدف 2%.

واستبعد بوستيك توقعات الوقوع في ركود من توقعاته المستقبلية كما كان الحال من عضو الفيدرالي جيمس بولارد الذي طالب منذ قليل برفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس.

ويرى بوستيك أن الاقتصاد يجب أن يشهد تباطؤ لمساعدة التضخم على التراجع بشكل فعال وحقيقي.

وعن قطاع المصارف أكد بوستيك أن قطاع المصارف يبدو قويًا ومستقرًا ويتم النظر في الأزمة السابقة.

كذلك علق بوستيك على قضية سقف الدين الأمريكي قائلًا أن حالة الاضطراب المحيطة بهذه القضية سلبية للاقتصاد.

الأسواق الآن

بعد تقليص أرباحه بقوة، نجح الذهب في الارتفاع من جديد إلى 2022.75 دولارًا للأوقية صعودًا بـ 0.79% للعقود الآجلة، كذلك ارتفعت العقود الفورية سبوت بـ 0.77% إلى 2010.54 دولارًا للأوقية.

فيما يهبط مؤشر الدولار الأمريكي إلى 101.460 مقابل سلة من العملات الأجنبية هبوطًا بـ 0.33%، وعلى الناحية الأخرى صد اليورو دولار بـ 0.37% تزامنًا مع تصريحات من البنك المركزي بضرورة رفع أسعار الفائدة في مايو.



كذلك قام جولدمان ساكس برفع ذروة الفائدة في أوروبا إلى 3.75% من 3.50%.

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