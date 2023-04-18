إيران تعمل على خط أنابيب غاز بطول 200 كم لتعزيز الصادرات

2023/04/18 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قدم الفرع الهندسي للشركة الوطنية الإيرانية للغاز ، بقيادة رضا نشادي ، يوم الثلاثاء ، تحديثات بشأن التقدم المحرز في خط أنابيب الغاز بطول 200 كيلومتر من ميناب إلى كومبارك على بحر عمان.

ووفقًا للتقارير ، من المتوقع أن يؤدي خط الأنابيب إلى زيادة إمدادات الغاز للعملاء المحليين في المنطقة مع إظهار قدرة إيران على إمداد عمان بالغاز.

وذكر نشادي أن القسم الأول من خط الأنابيب ، وهو مقطع بطول 120 كيلومترًا يمتد من ميناب إلى سيريك ، قد اكتمل بنسبة 87٪ تقريبًا.



في غضون ذلك ، بدأ البناء في القسم الثاني ، من سيريك إلى كومبارك ، في فبراير.

سيتم توصيل خط الأنابيب بالمحطة السابعة لإيران من شبكة أنابيب الغاز ، وسيأتي إمداد الغاز من جنوب بارس ، أكبر حقل غاز في العالم يقع على الحدود البحرية بين إيران وقطر في الخليج العربي.

ومع ذلك ، ذكر نشادي أن إيران ستعتمد على إمدادات غاز إضافية من دول مثل روسيا بموجب اتفاقيات مبادلة لبدء التصدير إلى عمان.

وأضاف المسؤول أن توسيع خطوط أنابيب الغاز إلى المناطق الساحلية في جنوب شرق إيران سيعزز قدرات التصدير الجديدة للبلاد.

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