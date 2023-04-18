2023/04/18 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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الرافدين يوجه بايقاف استقطاع اقساط سلف المتقاعدين والعسكريين والموظفين

عملاً بتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء .



قرر مصرف الرافدين ايقاف استقطاع اقساط سلف موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين والعسكريين لشهر نيسان فقط .



ووجه المصرف فروعه بايقاف استقطاع القسط الشهري لسلف موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين والعسكريين لشهر نيسان ٢٠٢٣ وذلك استنادا الى توجيهات الحكومة والبنك المركزي العراقي لمناسبة عيد الفطر المبارك .

المكتب الاعلامي

لمصرف الرافدين

يتبع..

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