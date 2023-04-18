مصدر يكشف حقيقة إدراج تخصيصات بالموازنة لشراء مصفحات الى النواب

2023/04/18 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى مصدر مطلع، الأنباء عن إدراج فقرة تخصيصات مالية في مشروع قانون الموازنة المالية لشراء عجلات مصفحة لأعضاء البرلمان.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان :"لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن إدراج البرلمان فقرة إضافة تخصيصات مالية في الموازنة بقيمة 450 مليون دولار لشراء مصفحة من نوع (GMC) لأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة".

وكان مجلس النواب، أنهى مساء أمس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025.

ودعت رئاسة البرلمان الى استضافة الوزراء والمسؤولين والبنك المركزي، بالتنسيق مع اللجان النيابية الساندة والاخذ بعين الاعتبار ملاحظات النواب على الموازنة.

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