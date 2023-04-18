2023/04/18 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق (31) مركز تجميل غير مجازة والقبض على (36) مخالفاً في بغداد والمحافظات.

وقال بيان للوكالة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الوكالة شرعت بعملية بحث وتفتيش عن مراكز التجميل غير المجازة وبالاشتراك مع كادر من وزارة الصحة دائرة التفتيش"، مبيناً ان "العملية نتج عنها ضبط واغلاق (31) مراكز تجميل في بغداد والمحافظات".

واضاف البيان، ان "المراكز تمارس المهنة بدون موافقات اصولية ومخالفة لقانون وزارة الصحة حيث تم اتخاذ الاجراءات بحق من يديرها والقي القبض على (36) مخالف من اصحاب تلك المراكز"، لافتاً الى انه "تمت عملية الضبط والقاء القبض بعد استحصال الموافقات القضائية من الجهات المختصة".

البيان اكد، ان "المتهمين تم ايداعهم التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وغلق مراكز التجميل اصوليا من قبل كادر وزارة الصحة"، مشدداً على ان "مفارز الوكالة ستواصل اجراء الجولات والواجبات لغلق مراكز التجميل والعيادات الغير مجازة وتدعوا المواطنين الكرام التعاون والابلاغ عن هذه المخالفات وغيرها عن طريق الرقم المجاني 144".

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