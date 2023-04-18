2023/04/18 | 22:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أصدرت شركة غوغل Google الأمريكية العملاقة مؤخراً النسخة التجريبية الأولى...

ظهرت المقالة مميزات مهمة بالإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 14 أولاً على المسلة.

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