إيران تطور طائرة مسيرة مضادة للغواصات

2023/04/18 | 22:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت القوات البحرية الإيرانية عن تطوير طائرة مسيرة مضادة للغواصات،...

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