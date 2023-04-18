2023/04/18 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان ينهي مناقشة مشروع القانون ويوجّه بتضييف مسؤولين في الحكومة خبير لـ (الزمان): الموازنة مثقلة بالديون والعودة إلى إجراءات التقشّف واردة بغداد – قصي منذر نصح خبير اقتصادي ،الحكومة بوضع خطة بديلة للموازنة في حالة تعرض اسعار النفط للانهيار مجددا ، واكد ان موازنة العام الجاري ستكون مثقلة بالديون واي ازمة اقتصادية جديدة ستضع العراق […]

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