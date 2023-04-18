2023/04/18 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحتج على الكويت بسبب التنقيب في خور الخفكة بغداد – ابتهال العربي قدمت وزارة الخارجية ، رسالة احتجاج الى الكويت على نصب محطة للتنقيب عن النفط في خور الخفكة الواقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للعراق.واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع وكيل الوزارة عمر البرزنجي ،موجهة الى النائب عامر عبد الجبار جاء فيها (إشارة الى […]

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