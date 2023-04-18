2023/04/18 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرف راتب المعين المتفرغ وإطلاق تقاعد المحامين بغداد – ندى شوكت أطلقـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، راتب المعين المتفرغ لأكثر من 224 ألف مستفيد في بغداد والمحافظات لشهر نيسان الجاري.وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الهيئة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية للمستفيدين […]

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