ديربي الرياض.. تداول فيديو لهُتافات جماهير الهلال باسم ميسي خلال مواجهة النادي لرفاق رونالدو

2023/04/18 | 22:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغرّدون في موقع تويتر مقطع فيديو يظهر ترديد جماهير نادي الهلال هُتافات باسم ليونيل ميسي، على أعقاب مواجهة الفريق لنظيره النصر في ديربي الرياض، مساء الثلاثاء.

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