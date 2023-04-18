2023/04/18 | 22:41 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر طيلة ايام عيد الفطر.. منع سير الدراجات النارية من مساء غد في الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/18 | 22:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يستمر طيلة ايام عيد الفطر.. منع سير الدراجات النارية من مساء غد في الديوانية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يستمر طيلة ايام عيد الفطر.. منع سير الدراجات النارية من مساء غد في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).