2023/04/18 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل طفل صغير قائمة أصغر المتسللين إلى البيت الأبيض بعد أن اجتاز السياج الحديدي للبيت الرئاسي في واشنطن

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