فقرات مهمة وخطيرة في التقرير الأخير للبنك الدولي بشأن التنمية والمناخ في العراق

2023/04/18 | 22:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد توفيق علاوي

صدر هذا التقرير تحت عنوان (العراق

تقرير المناخ والتنمية) من قبل البنك

الدولي ومجموعته المتمثلة بالمؤسسة

الدولية للتنمية (IDA) ومؤسسة التمويل

الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستث

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