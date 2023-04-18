اعتباراً من يوم غد.. محافظة عراقية تمنع سير الدراجات النارية

2023/04/18 | 22:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت قيادة شرطة الديوانية، اليوم

الثلاثاء، منع سير الدراجات النارية

اعتبارا من يوم غدا الأربعاء.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "اللجنة قررت خلال المؤتمر

الأمني، في قيادة شرطة المح

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