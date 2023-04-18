المركزي: قيمة الدينار أرتفعت الى دينار ونصف والتعامل به سيمتد للقطاع الخاص

2023/04/18 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، أن التعامل بالدينار العراقي سيمتد إلى القطاع الخاص.

وقال مستشار البنك إحسان شمران لوكالة الانباء الرسمية، أن "الجمهور بدأ بالتعامل بالدينار العراقي كعملة وطنية"، موضحا، أن" ذلك سيمتد للقطاع الخاص ومنها معارض السيارات، وفي مرحلة قريبة فان تاجر الأثاث والكهربائيات لن يحتاج للدولار".

وبين، ان "قيمة الدينار الحقيقية الموجود الآن يبلغ أكثر من دينار ونصف الدينار، كون احتياطيات البنك عالية جدا وبالتالي غطاء العملة الوطنية عال".

وبين، أن "واجهة العراق الاقتصادية هو البنك المركزي، الذي يقوم بالخطوات التصحيحية وأهمها المنصة التي حولت التجارة الخارجية بالعراق إلى تجارة حقيقية، بعد ما كانت العلاقة بين الدولار الذي يخرج من البلد والسلع مقطوعة الصلة بينهما".

ولفت شمران إلى، أنه" من خلال المنصة فان جميع هذه الأمور ضبطت ومنها الدولار الذي يباع بالبنك المركزي إلى المصرف ثم إلى الجمهور والجمهور يطلب من المصرف أن يحوله إلى التاجر الذي يصدر السلعة للعراق تم ضبطها وأصبحت واضحة".

وأشار إلى، أن" العراق والبنك المركزي ممتثلان للمشاغل الدولية منها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا" أننا خرجنا من المنطقة الرمادية وتحولنا إلى دولة ممتثلة معتبرة" حسب تعبيره.

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