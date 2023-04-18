القبض على مطلوب بتهمة الاتجار بالبشر في الانبار

2023/04/18 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوة مشتركة من استخبارات اللواء 27 بالحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، من القاء القبض على مطلوب بتهمة الاتجار بالاعضاء البشرية في محافظة الانبار.

وقال بيان مقتضب للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "عملية أمنية في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار، لقوة مشتركة من استخبارات اللواء 27 بالحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني اسفرت عن القاء القبض على مطلوب بتهمة الإتجار بالأعضاء البشرية وخطف الأطفال".

واضاف البيان انه "قد جرى اتخاذ الاجراءات الاصولية اللازمة بحق المعتقل".

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