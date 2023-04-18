تشكيل لواء جديد للحشد في سنجار

2023/04/18 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن وجود توجه يهدف الى تشكيل لواء جديد للحشد الشعبي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال عضو اللجنة وعد قدو، لـ (بغداد اليوم)، ان :"هناك قرارا من هيئة الحشد الشعبي، من أجل تشكيل لواء جديد لقوات الحشد خلال المرحلة المقبلة في قضاء سنجار، وسيكون عناصر هذا اللواء الجديد حصراً من قبل أهالي القضاء".

وأضاف قدو، ان "الهدف من تشكيل هذا اللواء دعم الأمن والاستقرار في قضاء سنجار من أجل توفير بيئة آمنة لإعادة جميع النازحين الى مناطقهم الأصلية في سنجار واغلاق المخيمات التي يسكنون فيها منذ سنين".

يذكر ان الحكومة الاتحادية أعلنت في 21 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بدء تطبيق الاتفاق، بانتشار القوات الاتحادية في مواقعها المقررة داخل القضاء، لكن مسؤولون محليون في سنجار أكدوا إن مسلحي "بي كاكا" لايزالون يتواجدون داخل القضاء.

وكانت "بي كا كا" أوجدت لها موطئ قدم في نينوى، وخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأت هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".

ويقضي الاتفاق بإخراج عناصر حزب العمال والفصائل المسلحة من المدينة سنجار وإعادة النازحين، والبدء بخطوات إعادة إعمار المدينة المضطربة منذ تحريرها نهاية عام 2015 من سيطرة داعش.

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