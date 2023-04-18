النزاهة النيابية: كشف ملفات الفساد لإصرار الحكومة على ملاحقة الفاسدين

2023/04/18 | 22:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عزت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، سبب كشف ملفات الفساد الكثيرة الى اصرار الحكومة على ملاحقة الفاسدين.وقالت عضو اللجنة، ضحى القصير في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “كشف الملفات الكثيرة من قبل هيأة النزاهة جاء لاصرار الحكومة على ملاحقة الفاسدين وفتح جميع ملفات الفساد”.واضافت “لذا اعطيت صلاحيات واسعة لرئيس الهيأة والعاملين في الهيأة ليتمكنوا من الوصول الى الاهداف وتحقيقها بشكل سليم”.وشددت القصير، على “ضرورة اتخاذ مايلزم بصدد قضايا الفساد او التي تتضمن شائبة معينة”.

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