2023/04/18 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اقام رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مأدبة افطار لعدد من رجال الدين في نيابة عن جميع رجال الدين في اقليم كردستان. وذكر بيان لرئاسة الاقليم تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بارزاني: علماء الدين كانوا يدافعون عن حقوق شعبهم وربطوا الدين و الوطنية سوية المركز الخبري الوطني.

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