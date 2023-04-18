2023/04/18 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بانقلاب سيارة محملة بالمــشروبات الكحولية في واسط.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ انه” انقلبت سيارة محملة بالمــشروبات الكحولية قــــرب ناحية الدبوني التابعة لمحافظة واسط دون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقلاب سيارة محملة بالمشروبات الكحولية في واسط المركز الخبري الوطني.

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