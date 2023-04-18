أجهزة الصوت من سامسونج تحتل المرتبة الأولى في المبيعات العالمية للعام التاسع على التوالي

2023/04/18 | 23:04 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت سامسونج للإلكترونيات من الاستحواذ على اعتراف مرموق باعتبارها الشركة الرائدة في سوق أجهزة الصوت العالمية، وفقاً للنتائج التي كشفت عنها شركة أبحاث السوق “فيوتشر سورس كونسالتينغ”.وأشارت في تقرير لها صدر بتاريخ 28 فبراير الماضي، إلى أن سامسونج تصدرت سوق أجهزة الصوت للعام التاسع على التوالي، حيث استحوذت على حصة بلغت نسبتها 20.2% من […]

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