2023/04/18 | 23:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال حوار مع مجموعة...

ظهرت المقالة السوداني: قطعة الأرض الواحدة في مدينة الصدر أصبحت عليها 3 وحدات سكنية أولاً على المسلة.

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