البنك المركزي: التعامل بالدينار العراقي سيمتد إلى القطاع الخاص

2023/04/18 | 23:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد البنك المركزي أن حزمة الإصلاحات تعد نقلة كبيرة للاقتصاد...

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