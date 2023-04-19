ترامب ينشر على انستغرام لأول مرة منذ 6 يناير 2021

2023/04/18 | 23:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، على انستغرام لأول مرة منذ أن أعادت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وانستغرام حساباته في فبراير/شباط الماضي.

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