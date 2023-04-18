2023/04/18 | 23:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BRmJBdKpVlU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قحطان عدنان يفضح وزيرة الهجرة والمهجرين من داخل خيمة للنازحين | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قحطان عدنان يفضح وزيرة الهجرة والمهجرين من داخل خيمة للنازحين | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).