السوداني: سعر صرف الدولار أمام الدينار سينخفض ليصل إلى سعره الرسمي

2023/04/18 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن توقعه بانخفاض مستمر في سعر صرف الدولار أمام الدينار.

وقال السوداني في لقاء مع عدد من وسائل الاعلام المحلية :"نتوقع استمرار انخفاض الدولار واستقراره عند السعر الرسمي 1320 ديناراً".

وأضاف "الدينار العراقي قوي والوضع المالي في أفضل حالاته".

وأعرب عن ثقته "الكبيرة بالدينار العراقي" مشيراً الى ان "أسعار صرف الدولار تتجه إلى الاستقرار وصولاً إلى السعر الرسمي قريباً".

وعزا السوداني "بقاء الاسعار مرتفعة بسبب احتكار وجشع بعض التجار"، لافتا الى ان "اقليم كردستان كان المنفذ الاساسي لخروج الدولار".

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