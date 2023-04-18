“تستقطع من الموازنة”.. بغداد سترسل 400 مليار دينار الى الاقليم

2023/04/18 | 23:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نائب عن محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية قررت إرسال 400 مليار لإقليم كوردستان بعد عطلة العيد.

وقال النائب بڕيار رشيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ؛ إن “الحكومة العراقية سترسل 400 مليار دينار لإقليم كوردستان لدفع رواتب الموظفين لمدة شهرين حتى تتم الموافقة على الميزانية”.

واضاف رشيد ان “ارسال المبلغ يلزم حكومة الإقليم تسديده او استقطاعه من حصتها في الموازنة الاتحادية بعد اقرارها” موضحا أن”تحويل الأموال ما هو إلا إجراء إداري ومن المقرر أن تصل إلى إقليم كوردستان بعد عطلة عيد الفطر”.

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