أبطال أوروبا: بايرن يأمل في

2023/04/18 | 23:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدَّد مدرب بايرن ميونيخ الألماني توماس توخل، الثلاثاء، على أن فريقه بحاجة إلى "معجزة" لقلب تأخره بثلاثة أهداف أمام مانشستر سيتي الإنكليزي الأربعاء وبلوغ نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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