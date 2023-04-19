2023/04/19 | 00:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pZboyEvN26U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني: على المسؤولين ترك القصور والنزول للشارع لمعرفة معاناة المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني: على المسؤولين ترك القصور والنزول للشارع لمعرفة معاناة المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).