احداث نيسان.. اعتقال 7 متهمين بمشاجرة عشائرية في ميسان

2023/04/19 | 00:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: الاثنين 17 نيسان 2023 اعتقال 7 متهمين بمشاجرة عشائرية في ميسان...

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اعتقال 7 متهمين بمشاجرة عشائرية في ميسان أولاً على المسلة.

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