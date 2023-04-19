2023/04/19 | 00:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بـ"هروب" رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من التوقيف في بغداد.

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